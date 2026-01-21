Змінив Туреччину на Бельгію: український футболіст знайшов новий клуб

Данило Сікан / facebook.com/Trabzonspor

Український форвард Данило Сікан перейшов з турецького "Трабзонспора" до бельгійського "Андерлехта".

24-річний нападник підписав з бельгійським клубом контракт до літа 2030 року, повідомляє офіційний сайт "Андерлехта".

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 3,5 млн євро.

Сікан виступав за "Трабзонспор" від січня минулого року, перейшовши з донецького "Шахтаря" за 6 млн євро. В 34 матчах за турецький клуб він забив сім голів і віддав три результативні передачі.

Цього сезону Данило зіграв 16 матчів на клубному рівні та забив 4 голи.

Наразі "Андерлехт" посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, маючи 35 очок після 21 поєдинку.

