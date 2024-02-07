"Зможу битися з трьома Ф'юрі": Усик висловився про перенесення поєдинку за звання "абсолюта"

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик прокоментував зрив бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі, який мав відбутися 17 лютого.

Через травму, яку "Циганський король" отримав під час спарингу, поєдинок перенесли на 18 травня . Місце проведення бою не змінилося – українець і британець зійдуться в ринзі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

"Я більше став любити Ф'юрі після цього. Тому що це людина, яка має мій четвертий пояс. Це людина, яка допомогла мені стати знаменитим. Тому що ми, всі люди, повинні любити друзів, не друзів, знайомих, усіх людей.

Чудово, коли ти ввічливий, а не брудний. У мене навіть не було жодного роздратування всередині. Жодного розчарування. Я просто озирнувся на всю виконану мною роботу – ранні підйоми, пробіжки, плавання, спаринги, обсяг усього цього, і подумав про себе: "Ого, я зробив хорошу роботу".

Тоді я подумав про те, скільки ще треба тренуватися і скільки хорошої роботи я зроблю. Тому, коли з Божою допомогою я закінчу всю цю роботу, я зможу битися з трьома Тайсонами Ф'юрі. Ми можемо зробити це одночасно або по одному в суботу, неділю, а потім у понеділок", – сказав Усик в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, щоб уникнути повторного зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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