Змусив суперника показати очі: Ломаченко провів фінальну дуель поглядів перед боєм з Ортісом (відео)

Також боксери пройшли процедуру зважування.
Колишній чемпіон світу в легкій вазі українець Василь Ломаченко та американець Джемейн Ортіс провели останню битву поглядів напередодні їхнього поєдинку.
Як і під час першої дуелі поглядів, суперник українського боксера не збирався знімати темні сонцезахисні окуляри. Однак це не сподобалося Василю, який красномовно розвів руками. У відповідь Ортіс таки наважився підняти свої окуляри, після чого майбутні опоненти зазирнули в очі один одному.
.@VasylLomachenko wanted the eye contact #LomaOrtiz | SATURDAY | @ESPNPlus pic.twitter.com/B2xJ4XHoQT— Top Rank Boxing (@trboxing) October 28, 2022
Крім того, битві поглядів передувала традиційна церемонія зважування. Українець виявився дещо важчим за свого опонента - 61,1 кг проти 60,8 кг. Обидва боксери вклалися в ліміт легкої вагової категорії (61,2 кг).
Поєдинок між Ломаченком і Ортісом відбудеться в ніч проти 30 жовтня на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США). Бій розпочнеться в неділю вранці, орієнтовно о 06:00 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Ломаченко - Ортіс.
- На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. В останньому бою у ніч проти 12 грудня 2021 року Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
- Що стосується Ортіса, то на його рахунку 16 перемог (8 - нокаутом) та одна нічия. У своєму останньому поєдинку американець у травні 2022 року здолав співвітчизника Джамеля Херрінга.
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