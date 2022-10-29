Змусив суперника показати очі: Ломаченко провів фінальну дуель поглядів перед боєм з Ортісом (відео)

Колишній чемпіон світу в легкій вазі українець Василь Ломаченко та американець Джемейн Ортіс провели останню битву поглядів напередодні їхнього поєдинку.

Як і під час першої дуелі поглядів, суперник українського боксера не збирався знімати темні сонцезахисні окуляри. Однак це не сподобалося Василю, який красномовно розвів руками. У відповідь Ортіс таки наважився підняти свої окуляри, після чого майбутні опоненти зазирнули в очі один одному.

Крім того, битві поглядів передувала традиційна церемонія зважування. Українець виявився дещо важчим за свого опонента - 61,1 кг проти 60,8 кг. Обидва боксери вклалися в ліміт легкої вагової категорії (61,2 кг).

Поєдинок між Ломаченком і Ортісом відбудеться в ніч проти 30 жовтня на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США). Бій розпочнеться в неділю вранці, орієнтовно о 06:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Ломаченко - Ортіс.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. В останньому бою у ніч проти 12 грудня 2021 року Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Що стосується Ортіса, то на його рахунку 16 перемог (8 - нокаутом) та одна нічия. У своєму останньому поєдинку американець у травні 2022 року здолав співвітчизника Джамеля Херрінга.

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