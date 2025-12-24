ТСН у соціальних мережах

"Змусив його захитатись": Джейк Пол висловився про поразку нокаутом від Джошуа

Блогер переконаний, що виграв кілька раундів у ексчемпіона світу.

Ентоні Джошуа – Джейк Пол

Ентоні Джошуа – Джейк Пол / © Associated Press

Відеоблогер Джейк Пол прокоментував поразку нокаутом від ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

"Програти не так вже й важко. Я виграв два раунди, потім він виграв два, а потім мене нокаутували. Але я добре справлявся з психологічним тиском від великого хлопця, в мене було все добре з витривалістю. Спаринги з великими бійцями відрізняються від бою в рукавичках по 10 унцій, тому я набагато більше відчував його силу.

Це був чудовий досвід, я багато чому навчився. Шкода, що в мене не було більше трьох тижнів, щоб наростити м'язи, щоб я міг справді сильно бити його. Моєю найбільшою помилкою було те, що я не тренувався в горах.

Я бачу, де я міг би виступити краще, тому я трохи розчарований, але я також знаю, наскільки він хороший. У якийсь момент я змусив його захитатись, але в цьому бою він краще тримав руки. Я всім казав, що виступлю краще, ніж Нганну. Френсіс – стриманий і м'який", – сказав Пол для Sky Sports.

Нагадаємо, Джошуа нокаутував Пола у шостому раунді, до цього тричі відправивши його у нокдаун. Після бою зірка YouTube повідомив, що британець зламав щелепу йому в двох місцях, опублікувавши рентгенівський знімок.

Для 36-річного Джошуа це 29-та перемога на професійному рингу (26 – нокаутом) за 4 поразок, дві з яких він зазнав від українця Олександра Усика.

Ей Джей повернувся на ринг вперше від вересня минулого року, коли він нокаутом програв Даніелю Дюбуа.

Поразка від Джошуа стала для 28-річного Пола лише другою у професійному боксі. Вперше шоумен програв у лютому 2023 року Томмі Ф'юрі, молодшому зведеному брату ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Також Джейк здобув 12 перемог (7 – нокаутом).

У попередньому бою Пол у червні цього року одноголосним рішенням суддів здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Перед цим шоумен у листопаді минулого року здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.

