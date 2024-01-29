Значно погладшав: Неймар шокував зовнішнім виглядом на дні народження легенди футболу (фото, відео)

Форвард саудівського "Аль-Хіляля" Неймар ошелешив своїм зовнішнім виглядом, з'явившись на публіці.

Бразилець відвідав вечірку на честь дня народження легенди футболу Ромаріо – екснападнику збірної Бразилії 29 січня виповнилося 58 років.

На фото та відео видно, що Неймар набрав зайві кілограми, перебуваючи на лікарняному.

Neymar pindah cabang olahraga? pic.twitter.com/TQA6wtHbG5 — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) January 29, 2024

Neymar with Romário pic.twitter.com/dnSv7iMmB8 — Neymoleque | Fan (@Neymoleque) January 28, 2024

Наразі 31-річний футболіст продовжує відновлення після жахливої травми, яку отримав у жовтні минулого року в матчі збірної Бразилії проти Уругваю у кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Лікарі діагностували в Неймара розрив хрестоподібної зв'язки та меніска лівого коліна. Процес реабілітації за подібних травм становить від 7 до 10 місяців. Швидше за все, цього сезону бразилець уже не зможе вийти на поле.

Нагадаємо, Неймар став гравцем "Аль-Хіляля" влітку 2023 року. Саудівський клуб заплатив ПСЖ за його трансфер 90 мільйонів євро без урахування бонусів.

За команду із Саудівської Аравії бразилець встиг зіграти лише 5 матчів, у яких забив один гол і віддав 2 асисти.

Зазначимо, що Неймар є найдорожчим гравцем в історії футболу. 2017 року він перейшов з "Барселони" до ПСЖ за рекордні 222 мільйони євро.

За збірну Бразилії Неймар зіграв 128 матчів і забив 79 голів. У вересні 2023-го він став найкращим бомбардиром в історії "селесао", обійшовши легендарного Пеле.

Читайте також:

"Динамо" програло другий матч поспіль на тренувальних зборах у Туреччині (відео)

Стали відомі півфінальні пари Кубка України з футболу: результати жеребкування

Кубок африканських націй-2023: розклад і результати всіх матчів