Знадобилося на 105 матчів менше: Мессі побив бомбардирський рекорд Роналду в Європі (відео)

Аргентинець перевершив португальця за голами на клубному рівні в Європі.

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі став рекордсменом за кількістю голів в Європі на клубному рівні.

Це сталося в матчі 30-го туру чемпіонату Франції проти "Ніцци". У цій грі 35-річний аргентинець забив гол та віддав асист.

На 26-й хвилині семиразовий володар "Золотого м'яча" відкрив рахунок з передачі Нуну Мендеша, а на 76-й хвилині Лео асистував Серхіо Рамосу. У підсумку парижани здобули виїзну перемогу з рахунком 0:2.

Огляд матчу

Для Мессі гол у ворота "Ніцци" став 702-м у Європі на клубному рівні. Аргентинець побив рекорд португальського форварда Кріштіану Роналду, який зараз захищає кольори саудівського "Аль-Насра". Португалець забив 701 м'яч, виступаючи за європейські клуби.

Цікаво, що для того, аби перевершити бомбардирський рекорд свого одвічного суперника, Мессі витратив на 105 матчів менше. Сумарно Лео забив 30 м'ячів у 68 іграх за ПСЖ, а до того відзначився 672 голами у 778 поєдинках за "Барселону".

Lionel Messi becomes the player with the most goals scored in Europe (702)



Leo has surpassed Cristiano’s tally in 105 fewer matches



Messi: 702

Ronaldo: 701 pic.twitter.com/d9U30WaErw — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) April 8, 2023

Цього сезону аргентинський нападник взяв участь у 33 матчах парижан у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 18 голів та 17 результативних передач.

Мессі виступає за ПСЖ від 2021 року, коли залишив "Барселону". Чинний контракт Ліонеля із французьким клубом розрахований до літа 2023 року.

Наразі паризький клуб лідирує в чемпіонаті Франції, випереджаючи найближчого переслідувача – "Ланс" – на шість очок.

Раніше повідомлялося, що саудівський "Аль-Хіляль" заманює Мессі космічними грошима. Аргентинцю пропонують удвічі більшу зарплату, ніж має Роналду в "Аль-Насрі".

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