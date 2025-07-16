"Знаю, що так і буде": Усик жадає провести бій в Україні до завершення кар'єри

Олександр Усик / © Associated Press

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик перед боєм-реваншем з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа розповів про своє бажання до завершення кар'єри провести бій в Україні.

Про це український боксер заявив в інтерв'ю ESPN.

"Я не сподіваюся... Я знаю, що так і буде. Все, що починаю робити, і все, що я розпочав, доведу до кінця. Про це багато говорять. Я дуже хочу, щоб війна закінчилася. Ніхто не хоче, щоб війна закінчилася, більше, ніж ми, українці", – сказав Усик.

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Востаннє Олександр виходив на ринг в Україні ще у грудні 2015 року, коли у київському Палаці спорту здобув перемогу над кубинцем Педро Хуліо Родрігесом.

Свій наступний поєдинок Усик проведе 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

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Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.