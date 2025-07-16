ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
252
Час на прочитання
2 хв

"Знаю, що так і буде": Усик жадає провести бій в Україні до завершення кар'єри

Олександр востаннє виходив на ринг в Україні ще 2015 року.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик перед боєм-реваншем з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа розповів про своє бажання до завершення кар'єри провести бій в Україні.

Про це український боксер заявив в інтерв'ю ESPN.

"Я не сподіваюся... Я знаю, що так і буде. Все, що починаю робити, і все, що я розпочав, доведу до кінця. Про це багато говорять. Я дуже хочу, щоб війна закінчилася. Ніхто не хоче, щоб війна закінчилася, більше, ніж ми, українці", – сказав Усик.

Востаннє Олександр виходив на ринг в Україні ще у грудні 2015 року, коли у київському Палаці спорту здобув перемогу над кубинцем Педро Хуліо Родрігесом.

Свій наступний поєдинок Усик проведе 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
252
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie