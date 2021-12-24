Знаменитий американський боксер оцінив шанси Ломаченка стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі

Нещодавно обидва здобули перемоги в ринзі.

Чемпіон світу у напівсередній вазі за версією WBC Теренс Кроуфорд поділився думкою про перспективи Василя Ломаченка в легкій вазі.

Про це 34-річний американець розповів в коментарі для WBC Ukraine.

"На мою думку, у легкому дивізіоні Ломаченко зараз – четвертий, після Камбососа, Джервонти Девіса та Хейні. Але, якщо в нього з’явиться шанс поборотися за всі пояси, гадаю, він може стати абсолютним чемпіоном світу.



Якщо припустити, що бій між Камбососом та Ломаченком відбудеться, то я б віддав перевагу Ломі", - наголосив Кроуфорд.

Нещодавно Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. Українець завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO.

Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. Українець завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO. Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.

Щодо Кроуфорда, то він у ніч проти 24 листопада технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Шона Портера.

Кроуфорд, завоювавши титул WBO в 2018 році, провів уже п'ятий успішний захист. Він залишається непереможним на професійному рингу: на його рахунку 38 виграних боїв (29 - нокаутом) і жодної поразки.

Додамо, що наразі абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі є австралієць Джордж Камбосос. Він став володарем поясів IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) у цьому зивізіоні завдяки перемозі над усе тим ж Теофімо Лопесом, який раніше переміг Ломаченка.