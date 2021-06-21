Знаменитий бігун-блискавка Болт вдруге став батьком: кохана народила йому близнюків

Поповнення у сім'ї знаменитого спринтера.
Легендарний ямайський легкоатлет Усейн Болт вдруге став батьком. Його дівчина Касі Беннетт народила двійню. Хлопчикам-близнюкам дали імена Сент-Лео і Тандер.
Про це 34-річний колишній спринтер повідомив в Instagram, опублікувавши фото, на якому зображена вся сім'я.
Зазначимо, що перша дитина Болта, дівчинка Олімпія Лайтнінг, народилася в травні 2020 року.
Болт, який мило називає кохану своєю "першою леді", зустрічається з Касі від 2014 року, проте офіційно про свої стосунки пара розповіла у 2016-му.
Болт є восьмикратним олімпійським чемпіоном та 11-разовим чемпіоном світу. Окрім того, він встановив одразу вісім світових рекордів. У серпні 2017 року Болт завершив спортивну кар’єру.