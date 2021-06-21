Знаменитий бігун-блискавка Болт вдруге став батьком: кохана народила йому близнюків

Поповнення у сім'ї знаменитого спринтера.

Легендарний ямайський легкоатлет Усейн Болт вдруге став батьком. Його дівчина Касі Беннетт народила двійню. Хлопчикам-близнюкам дали імена Сент-Лео і Тандер.

Про це 34-річний колишній спринтер повідомив в Instagram, опублікувавши фото, на якому зображена вся сім'я.

Зазначимо, що перша дитина Болта, дівчинка Олімпія Лайтнінг, народилася в травні 2020 року.

Болт, який мило називає кохану своєю "першою леді", зустрічається з Касі від 2014 року, проте офіційно про свої стосунки пара розповіла у 2016-му.

Болт є восьмикратним олімпійським чемпіоном та 11-разовим чемпіоном світу. Окрім того, він встановив одразу вісім світових рекордів. У серпні 2017 року Болт завершив спортивну кар’єру.

instagram.com/usainbolt

instagram.com/kasi.b

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