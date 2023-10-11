Знаменитий футболіст "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії очолив клуб Чемпіоншипу

Колишній нападник "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії Вейн Руні призначений головним тренером "Бірмінгем Сіті", який виступає у Чемпіоншипі (другому за рангом дивізіоні чемпіонату Англії – прим.).

37-річний фахівець підписав із "синіми" контракт до літа 2027 року. Інші умови угоди не розголошуються.

"Бірмінгем Сіті" стане третім клубом у тренерській кар'єрі Руні. Раніше він працював у Чемпіоншипі з "Дербі Каунті" та очолював американський клуб "Ді Сі Юнайтед".

Birmingham City Football Club is delighted to announce the appointment of @WayneRooney as Manager, agreeing terms on a three-and-a-half-year contract.



Welcome to Blues, Wayne! — Birmingham City FC (@BCFC) October 11, 2023

8 жовтня 2023 року Руні залишив посаду головного тренера "Ді Сі Юнайтед" за взаємною згодою сторін. Йому не вдалося вивести клуб з Вашингтона до плейоф МЛС.

Зараз "Бірмінгем Сіті" з 18 очками після 11 турів посідає шосте місце у Чемпіоншипі. На посаді головного тренера Руні змінив Джона Юстаса, який минулого сезону врятував команду від пониження в класі.

Руні дебютує на чолі "Бірмінгем Сіті" 21 жовтня виїзним матчем Чемпіоншипу проти "Мідлсбро".

Нагадаємо, Руні завершив ігрову кар'єру на початку 2021 року. Загалом форвард провів на клубному рівні 571 поєдинок, забив 237 голів.

Він п'ять разів вигравав АПЛ з "Манчестер Юнайтед", по разу перемагав у Лізі чемпіонів та Лізі Європи, а також завоював низку інших трофеїв на внутрішній арені.

Також в активі Руні 120 матчів за збірну Англії, в яких він відзначився 53 м'ячами.

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