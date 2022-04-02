Знаменитий італійський тренер відмовився спілкуватися з журналістами країни-агресорки

Фабіо Капелло продемонстрував свою принципову позицію.

Видатний італійський тренер Фабіо Капелло відмовився прокоментував результати жеребкування фінального турніру Чемпіонату світу-2022 для кореспондента російського телеканалу "Матч ТВ".

75-річний італієць відповів відмовою на телефонне прохання журналістів країни-агресорки, яка розв'язала повномасштабну війну в Україні.

"Я не спілкуюсь із російськими журналістами", - сказав Капелло.

Зазначимо, що італійський фахівець - не чужа людина для російського футболу. У період від 2012-го до 2015 року він очолював збірну Росії.

Раніше повідомлялося, що ведучий "Матч ТВ", який є офіційним транслятором ЧС-2022 в Росії, назвав "мерзенними тварюками" збірну Польщі після виходу команди на мундіаль.

Нагадаємо, через розв'язану в Україні війну збірну Росії не допустили до матчів плейоф відбору на ЧС-2022. Також російські футбольні клуби вигнали з єврокубків.

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