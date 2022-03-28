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Знаменитий нідерландський футболіст повернувся на поле, щоб допомогти українським біженцям

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Знаменитий нідерландський футболіст повернувся на поле, щоб допомогти українським біженцям

Associated Press

Веслі Снейдер долучився до збору коштів для українців, які вимушені були залишити батьківщину через російське вторгнення.

Колишня зірка міланського "Інтера" та збірної Нідерландів Веслі Снейдер організував благодійний матч з метою допомогти біженцям з України, яким довелося тікати від російських окупантів.

Про це повідомила мер нідерландського міста Утрехт Шерон Дейксма. У себе в Twitter вона зазначила, що в поєдинку також взяли участь колишній гравець збірної України Євген Левченко та відомі місцеві блогери.

Усі зібрані гроші передадуть Левченку та його дружині Вікторії, а вони використовують їх для підтримки українських біженців.

"Сьогодні Веслі Снейдер організував благодійну гру, кошти з якої підуть на допомогу українським біженцям. Звичайно, Євген Левченко також був частиною заходу. Яка чудова ініціатива!" - написала Дейксма.

Нагадаємо, що Снейдер є переможцем Ліги чемпіонів сезону 2009/10 році в складі "Інтера". У тому ж році він разом із національною збірною дійшов до фіналу Чемпіонату світу. У серпні 2019 року нідерландець у віці 35 років оголосив про завершення кар'єри.

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