Знаменитий тренер травмувався, але керуватиме збірною у вирішальному матчі відбору ЧС-2022: що він вигадав

Знаменитий тренер травмувався, але керуватиме збірною у вирішальному матчі відбору ЧС-2022: що він вигадав

Луї ван Гал проводив тренування Нідерландів, перебуваючи в гольф-каре.

Головний тренер національної збірної Нідерландів Луї Ван Гал потрапив у неприємну ситуацію напередодні матчу заключного туру кваліфікації на ЧС-2022 проти Норвегії.

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У неділю, 14 листопада, 70-річний фахівець на велосипеді повернувся до готелю після тренування команди, а коли злазив з нього, то впав і серйозно пошкодив стегно.

Шість років тому Ван Гал уже переніс операцію на стегні - саме його він травмував цього разу. Тренера "Ораньє" доправили до лікарні, однак обстеження показало, що у хірургічне втручання не потрібне.

Незважаючи на свою травму, Ван Гал у понеділок все одно з'явився на тренуванні збірної Нідерландів - фахівець виїхав на поле на гольф-каре, з якого давав вказівки гравцям. Саме в такий спосіб він збирається керувати командою у матчі з норвежцями.

Louis van Gaal didn't let a bike accident stop him from attending Netherland’s training session pic.twitter.com/lix4so8ccH — GOAL (@goal) November 15, 2021

"Мені дуже боляче. Ось чому я був у баггі під час тренування. Фізичний стан не дуже, але мозок все ще працює. Це має не такий гарний вигляд, але робота тренера - це насамперед слова. На тренуванні я робив усе, що зробив би зазвичай.

Чи можу я бути присутнім на матчі з Норвегією? Це вирішується. Я знаю, що на стадіоні є ліфт", - сказав ван Гал на пресконференції перед грою, яку провів за допомогою відеозв'язку.

I'm dead man look at Van Dijk's face when Van Gaal starts saying he has a clean brain pic.twitter.com/i6AatrXRqo — (@TheEuropeanLad) November 15, 2021

Поєдинок Нідерланди - Норвегія відбудеться 16 листопада в Роттердамі. Початок - о 21:45 за київським часом. У паралельному матчі Туреччина на виїзді зіграє проти Чорногорії.

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За тур до закінчення групового етапу "Ораньє" очолюють групу G з 20 балами у своєму активі. На 2 бали від них відстають Туреччина і Норвегія. Саме ці три команди розіграють пряму путівку на мундіаль і місце в стикових матчах.

Ван Гал також відомий своєю роботою в "Аяксі", "Барселоні", "Баварії" та "Манчестер Юнайтед". Що стосується "Ораньє", то в 2021 році фахівець очолив національну команду вже втретє.

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