Знайдено зниклого відомого футбольного журналіста-телеведучого, який служить у ЗСУ

Футбольний журналіст Олег Ящук, який боронить Україну від російських окупантів та нещодавно зник біля Лисичанська, знайшовся.

Зазначимо, що Ящук перебував на фронті поблизу Сіверська та Лисичанська. Починаючи від 29 червня він перестав виходити на зв'язок.

Утім, як повідомляє "Футбол NEWS", посилаючись на слова сестри Ящука, він знайшовся та з ним все гаразд.

33-річний Ящук служить у лавах Збройних сил у складі 3-ї роти 10-ї бригади мотопіхотного бойового батальйону, який воював поблизу Сіверська та Лисичанська.

Олег вже кілька років працює журналістом програми "Футбольний формат", яка виходить на телеканалі "Еспресо". Після початку повномасштабної агресії РФ він вступив до ЗСУ.

Додамо, ЗСУ 3 липня оголосили про відхід із Лисичанська, де точилися запеклі й нерівні бої. Подібне було зроблено, аби зберегти життя бійців. Тепер місто перебуває під контролем російських окупантів.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що "продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму - потрібні матеріально-технічні ресурси. Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки. Ми повернемося і неодмінно переможемо!".

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