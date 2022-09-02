"Знайди свої яйця та вийди на бій зі мною, с*чко": Ф'юрі зухвало звернувся до Усика (відео)

Британський чемпіон Тайсон Ф'юрі записав відеозвернення до українця Олександра Усика. Він вимагає визначити абсолютного чемпіона надважкої ваги цього року.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) закликав володаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика провести бій у грудні 2022 року.

"Усику, середньоваговику. Ти кажеш, що хочеш титул WBC. Він належить Циганському королю. І він тримає його міцно, дуже міцно. Я тебе знищу, середньоваговику. Я тебе розмажу, середньоваговику.

Ти сказав, що хочеш битися зі мною після перемоги над бодибілдером. Ти кинув мені виклик на телебаченні. І тепер ти будеш скавчати, хлопчику, який любить командувати. Будеш тікати, ховатися, розповідати, що маєш травму.

Давай зробимо бій у грудні, середньоваговику. Але ти вже починаєш щось там розповідати. Неважливо, коли буде поєдинок - у грудні, квітні чи будь-коли наступного року. Я тебе прикінчу, середньоваговику. Знайди свої яйця та вийди на бій зі мною, с*чко», - сказав Ф’юрі у відеозверненні.

Нагадаємо, що Усик заявив про те, що бій за звання абсолютного чемпіона світу не відбудеться 2022 року. Українець має намір лікувати старі травми та відновлюватися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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