"Знає, як перемагати": у Бельгії відкрили вакансію керманича футбольної збірної

Королівська Бельгійська футбольна Асоціація (RBFA) офіційно розпочала пошуки нового керманича національної команди після провалу збірної на ЧС-2022.

Про це повідомили на офіційному сайті організації.

"RBFA шукає тренера для збірної без сумісництва, який знає, як перемагати. Він має бути надзвичайно амбітним, мати необхідний міжнародний досвід на топ-рівні, тактичні знання та навички, а також відповідні особисті якості.

Резюме прийматимуться до 10 січня 2023 року", – йдеться у повідомленні RBFA.

Нагадаємо, що на світовій першості збірна Бельгії не зуміла пройти до плейоф. Після цього головний тренер Роберто Мартінес залишив свою посаду.

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