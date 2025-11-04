"Знаємо, хто за цим стоїть": Суркіс відповів Палкіну після суддівського скандалу в Класичному

Ігор Суркіс / © ФК Динамо Київ

Реклама

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс висловив обурення суддівством у нещодавньому матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26 проти донецького "Шахтаря".

Класичне на "Арені Львів" завершилося перемогою "гірників" з рахунком 3:1 .

Комітет арбітрів УАФ після поєдинку визнав, що судді припустилися помилки, не призначивши пенальті у ворота "Шахтаря" за фол захисника "помаранчево-чорних" Юхима Коноплі проти вінгера "біло-синіх" Шоли Огундани.

Реклама

Суркіс також відповів генеральному директору донецького клубу Сергію Палкіну, який раніше заявив, що суддівські помилки проти "Шахтаря" не є випадковими.

"Те, що сталося у матчі у Львові, мене, як президента клубу, не просто засмутило – я можу сказати відверто: це викликало у мене обурення. Я ніколи не чув від Шовковського, який завжди виділявся своєю дипломатичністю, слова "свавілля" на адресу суддівства. Але якщо він використав його після матчу, це говорить про те, що навіть його терпець вже увірвався! Як і мій!

Палкін після того, як гравця штовхнули десь біля штрафного майданчика, в куті, і після цього забили гол, дав інтерв'ю, у якому заявив: "Я знаю, кому це потрібно". Так ось, я теж хочу відповісти: я знаю, кому це потрібно. І дуже добре знаю.

Тоді рахунок був 2:1, і суддя не призначив стовідсотковий пенальті. Можливо, його й не було – але в такій ситуації система VAR зобов'язана була втрутитися. І чому арбітр Пасхал не звернув увагу на цей момент? Романов міг не побачити, міг не встигнути, але для чого тоді VAR, якщо він навіть не переглядає такий епізод?

Реклама

Чому також не звернули увагу на момент, коли Попова вдарили прямою ногою – не граючи в м'яч, а просто в ногу, – і за це показали лише жовту картку? Хіба це не дивно – коли в матчах, де таке напруження, де футболісти грають на пульсі 200-220, із величезним бажанням, судді поводяться так, ніби це товариська гра? Ми бачимо, як арбітри знову повертаються до старої історії з Гармашем... Але мовчати ми більше не будемо.

Давайте повернемось до жовтневого матчу з "Металістом-1925", коли Буяльского відверто вдарили по ногам в штрафному майданчику, але знову ж таки – не призначили стовідсотковий пенальті.

Тому шанованому мною пану Палкіну я хочу дати чітку відповідь – і прошу це зафіксувати. Ми знаємо, хто за всім цим стоїть.

Якщо в Кубку суддя відпрацював справді на високому рівні – до нього питань немає. А ось Романов відсудив так, як колись відсудив фінал, коли збивали Ваната, і він теж не призначив пенальті. Тоді ми промовчали, бо думали, що це випадковість. Але випадковість – це коли один раз! Другий – це збіг, третій – вже закономірність.

Реклама

Але зараз я мовчати не буду. Якщо сьогодні не призначають такі очевидні пенальті, то навіщо взагалі тоді грати у футбол?", – цитує Суркіса офіційний сайт "Динамо".

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський "розніс" суддівство в матчі УПЛ проти "Шахтаря", назвавши його "свавіллям".

Перемога в Класичному дозволила "Шахтарю" (24 очки) зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) залишилося на другому місці.

У наступному турі чемпіонату України донеччани позмагаються з "Полтавою", а кияни приймуть ЛНЗ. Обидва матчі відбудуться 9 листопада.

Реклама

Перед цим, 6 листопада, обидва клуби проведуть поєдинки основного раунду Ліги конференцій: "Шахтар" зіграє проти ісландського "Брейдабліка", а "Динамо" зустрінеться з боснійським "Зріньські".

Нагадаємо, "Шахтар" перервав безпрограшну серію "Динамо" в УПЛ, яка була рекордною в історії столичного клубу.