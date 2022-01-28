З'явилися подробиці смерті відомого українського боксера

За фактом загибелі слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження.

Стали відомі подробиці смерті відомого українського боксера - Володимира Вірчіса.

Про це повідомляє Національна поліція.

"Сьогодні вночі до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та "швидка".

На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя із зашморгом на шиї. Лікарі констатували його смерть, а правоохоронці направили тіло загиблого на експертизу. Слідчо-оперативна група задокументувала подію та вилучила речові докази для проведення необхідних експертних досліджень.

Вже зранку до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її чоловік вночі пішов з дому та досі не повернувся. Жінка описала зовнішність зниклого і правоохоронці запросили її на впізнання загиблого, якого виявили вночі. У результаті було встановлено, що загиблим виявився український боксер Володимир Вірчис.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, з позначкою "самогубство". Триває слідство, - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що за три тижні до своєї смерті Вірчис опублікував у соцмережі пост, у якому розповів, що переживає важкі часи та намагається розпочати життя з нуля.

"Привіт друзі. А напевно знайдуться, не дай Боже, звичайно, люди, які доходили до стану відчаю після того як їх підкинули близькі друзі на довірі? Чи можна стартанути з 0? Руки є, ноги є, мізків трохи не вистачає.



Поділіться гірким досвідом, я думаю багатьом цікаво буде, просто соромляться. Алкоголь та наркотики не пропонувати. Може, разом щось придумаємо? Якщо що, пишіть у приват. Трохи дивно виглядає, коли боксери по допомогу звертаються".

У 2003-04 роках Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF у надважкій вазі, а у 2005-06 роках – інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO. 2007 року Володимир переміг італійця Паоло Відоца та завоював чемпіонський титул EBU у хевівейті.

У своєму останньому бою, який відбувся 2009 року, Вірчіс переміг латвійця Едгарса Кальнарса. Після завершення кар'єри Вірчіс займався бізнесом. У нього була дружина Ірина та донька-студентка Аміна.