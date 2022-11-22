Знайшли "заборонене" слово: ФІФА вимагає від збірної Бельгії змінити форму на ЧС-2022 (фото)

Бельгійцям наказали прибрати напис "Lovе" та веселкові кольори зі свого екіпірування.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вимагає від збірної Бельгії змінити виїзний комплект форми, в якому вона збиралася виступати на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Про це повідомляє видання Nieuwsblad.

Причиною став напис "Lovе" на внутрішній стороні футболки, який символізує загальні цінності різноманітності, рівності та інклюзивності. Незважаючи на те, що під час гри слово не було б видно, бельгійцям все одно доведеться його заклеїти.

Nieuwsblad

Nieuwsblad

Крім цього, ФІФА закликала збірну Бельгії відмовитися від райдужних кольорів на формі.

Nieuwsblad

"Слово "LOVE" має зникнути. Це сумно, але ФІФА не залишає нам вибору. У всьому іншому форма залишається незмінною", –повідомив очільник футбольної асоціації Бельгії Пітер Боссарт.

На груповому етапі ЧС-2022 Бельгія зіграє з Хорватією, Канадою та Марокко. Свій перший матч на турнірі підопічні Роберто Мартінеса проведуть в середу, 23 листопада, проти канадців.

Раніше повідомлялося, що європейські збірні відмовилися від ЛГБТ-пов'язок на ЧС-2022. Таке рішення було ухвалено після того, як ФІФА пригрозила карати за це капітанів команд жовтими картками, а національні федерації штрафувати.

Нагадаємо, попри всі скандали та численні прояви дискримінації в Катарі, на пресконференції перед стартом Мундіалю президент ФІФА Джанні Інфантіно заступився за організаторів ЧС-2022.

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