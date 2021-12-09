Знайшли заміну: непереможний українець дізнався ім'я нового суперника

Сіренко зустрінеться у рингу зі своїм співвітчизником

Непереможений український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (18-0, 15 КО) проведе бій зі співвітчизником Андрієм Руденком (34-5, 20 КО).

Про це повідомляє пресслужба промоутерської компанії B1 Boxing.

Руденко замінить німця Міхаеля Валліша (22-5, 15 КО), який отримав травму.

Як і планувалось, бій пройде 18 грудня у Броварах в андеркарді зустрічі Денис Берінчик – Іса Чанієв.

Руденко мав провести бій проти Мурата Гассієва, але поєдинок було скасовано через перелом руки у росіянина.

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