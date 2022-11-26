Знайшов ганебне виправдання: камерунський гравець продовжить грати у бутсах з прапором РФ на ЧС-2022

Ондуа заявив, що грає у бутсах із російським прапором вже давно та не збирається щось змінювати.

Півзахисник збірної Камеруну Гаель Ондуа ганебно виправдався за те, що вийшов на матч чемпіонату світу-2022 з російським прапором на бутсах.

Він заявив, що таким чином проявив повагу до країни-агресорки, в якій виріс.

Про це Ондуа написав у своєму Telegram.

"Бачу велику увагу до моїх бутсів. І про всяк випадок хочу підкреслити, що зображений на них російський прапор – це знак поваги до країни, в якій я виріс, сформувався і здобув футбольну освіту.

В Росії живуть мої рідні, вони завжди зі мною. Це наш із ними спільний дім. У бутсах із російським прапором я граю вже дуже багато років і не збираюся порушувати цю традицію. Усім гарного дня! Нехай все у всіх буде чудово", – написав футболіст.

Футболіст народився в Африці, але виріс у країні-агресорці, адже батько працював у посольстві Камеруну у Москві. Футболіст має подвійне громадянство – Камеруну та РФ. На початку 2022 року збирався виступати за збірну Росії, але після того як агресорів викинули з міжнародного футболу погодився на виклик від збірної Камеруну.

Нагадаємо, що сербські фанати відзначилися скандальною поведінкою перед матчем проти Бразилії на чемпіонаті світу-2022 з футболу. Вони скандували кричалку про братання з росіянами.

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