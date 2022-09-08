Знайшов заміну Тухелю у клубі АПЛ: "Челсі" оголосив про призначення нового тренера

"Челсі" офіційно повідомив про призначення на посаду головного тренера Грема Поттера.
Лондонський "Челсі" оголосив про призначення нового тренера після відставки Томаса Тухеля.
Як повідомляється на офіційному сайті "синіх", новим керманичем команди став 47-річний англійський фахівець Грем Поттер.
Контракт з тренером розрахований на п'ять років.
"Я неймовірно пишаюся і радий представляти "Челсі", цей фантастичний футбольний клуб. Я дуже радий співпрацювати з новою групою власників "Челсі" і з нетерпінням чекаю зустрічі та роботи з захоплюючою групою гравців, розвитку команди та культури, якими наші чудові вболівальники зможуть пишатися.
Я також хотів би висловити щиру подяку "Брайтону" за надану мені можливість, і, зокрема, Тоні Блуму та всім гравцям, персоналу та вболівальникам за їх постійну підтримку під час мого перебування в клубі", - сказав Поттер.
Заради роботи в "Челсі" Поттер покинув "Брайтон", який очолював з літа 2019 року. До "Челсі" та "Брайтона" коуч тренував "Естерсунд" та "Свонсі".
Нагадаємо, що Співпрацю з 49-річним Томасом Тухелем припинили після сенсаційної поразки від загребського "Динамо" в рамках 1-го туру групової стадії Ліги чемпіонів.
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