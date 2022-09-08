Знайшов заміну Тухелю у клубі АПЛ: "Челсі" оголосив про призначення нового тренера

Лондонський "Челсі" оголосив про призначення нового тренера після відставки Томаса Тухеля.

Як повідомляється на офіційному сайті "синіх", новим керманичем команди став 47-річний англійський фахівець Грем Поттер.

Контракт з тренером розрахований на п'ять років.

"Я неймовірно пишаюся і радий представляти "Челсі", цей фантастичний футбольний клуб. Я дуже радий співпрацювати з новою групою власників "Челсі" і з нетерпінням чекаю зустрічі та роботи з захоплюючою групою гравців, розвитку команди та культури, якими наші чудові вболівальники зможуть пишатися.

Я також хотів би висловити щиру подяку "Брайтону" за надану мені можливість, і, зокрема, Тоні Блуму та всім гравцям, персоналу та вболівальникам за їх постійну підтримку під час мого перебування в клубі", - сказав Поттер.

Заради роботи в "Челсі" Поттер покинув "Брайтон", який очолював з літа 2019 року. До "Челсі" та "Брайтона" коуч тренував "Естерсунд" та "Свонсі".

Нагадаємо, що Співпрацю з 49-річним Томасом Тухелем припинили після сенсаційної поразки від загребського "Динамо" в рамках 1-го туру групової стадії Ліги чемпіонів.

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