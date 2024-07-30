"Знаю, кому не треба тиснути руку": Харлан відреагувала на обійми з ексросіянкою на Олімпіаді-2024

Ольга розповіла, чому потиснула руку суперниці, яка раніше виступала за країну-агресорку.

Українська шаблістка Ольга Харлан пояснила, чому потиснула руку колишній росіянці Анні Башті, яка на Олімпійських іграх-2024 в Парижі представляє Азербайджан.

Після перемоги над нею з рахунком 15:6 в 1/8 фіналу особистої першості українка потиснула руку суперниці та обійнялася з нею перед тим, як залишити доріжку.

"Вона від 2019 року представляє Азербайджан, і повірте: я знаю, кому не треба тиснути руку. Вона мені вчора побажала "золото", і це дуже приємно", – сказала Харлан у коментарі Суспільне Спорт.

Ольга Харлан та Анна Башта / Фото: FIE/Augusto Bizzi

Зазначимо, що Башта народилася у Тольятті та до 2019 року виступала за збірну Росії, у складі якої ставала срібною призеркою чемпіонату світу в команді.

Харлан завоювала "бронзу" в особистій шаблі на Олімпіаді-2024. Це перша медаль України на Олімпійських іграх-2024 в Парижі та п'ята олімпійська нагорода в кар'єрі Ольги.

Виборовши бронзову нагороду на ОІ-2024, Харлан повторила рекорд України за виграними медалями на Олімпіадах.

Дискваліфікація Харлан на ЧС-2023 з фехтування: подробиці

27 липня Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу-2023 з фехтування через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги над нею в поєдинку першого раунду особистого турніру.

Російська шаблістка влаштувала провокацію і майже годину не залишала фехтувальну доріжку, а також подала протест проти українки через відсутність "прояву поваги", після чого організатори турніру дискваліфікували Харлан.

На тлі гучного скандалу Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав Харлан автоматичну ліцензію на Олімпіаду-2024. Президент МОК Томас Бах надіслав листа фехтувальниці, де запевнив у солідарності з українськими спортсменами.

Після цього FIE призупинила дискваліфікацію Харлан. Ольга вже не змогла повернутися до змагань в особистому турнірі ЧС, але отримала право виступити в командному, де у складі української збірної посіла четверте місце.

Згідно з правилами FIE, після отримання "чорної картки" Харлан мала отримати відсторонення на 60 днів від усіх подальших турнірів. Проте в підсумку українська фехтувальниця уникла покарання.

Читайте також:

"Присвячую спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила Росія": Харлан – про "бронзу" Олімпіади-2024

Перша медаль України на Іграх-2024 в Парижі: яскраві фото Харлан з олімпійського п'єдесталу

"Україно, це для тебе": Харлан не стримала сліз після завоювання "бронзи" Олімпіади-2024