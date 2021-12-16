"Знаю, як перемогти Усика": відомий боксер зробив прогноз на реванш українця з Джошуа

Девід Аллен пророкує своєму співвітчизнику невдачу.

Британський боксер Девід Аллен (18-5-2, 15 КО) поділився думкою про можливий реванш між Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) та чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

За словами Аллена, Ентоні вийде з іншою стратегією на другий поєдинок, проте українець цілком буде готовий до такого перебігу подій.

"Думаю, що Джошуа буде іншим у реванші. Він спробує накинутися на Усика, застосувати свою фізичну силу та габарити. Але так Олександра не побити - він надто розумний. Його міць доставляла Джошуа проблем у першому бою, і я вірю, що якщо Ентоні нарветься на удар, то програє досить нищівно. Мені здається, я знаю, як перемогти Усика. Але чи є людина, яка зможе зробити те, що для цього потрібне? Я не впевнений. Я не думаю, що Джошуа має необхідні для цього атрибути.

Джошуа більше ризикуватиме. Він вийде з агресивним планом на бій. Думаю, він спробує взяти під контроль центр рингу і змусити Усика задкувати, постарається використати свою силу. Але це може зробити його вразливим перед швидкістю Усика і його чудовими боксерськими навичками", - сказав Аллен в інтерв'ю talkSPORT.

Нагадаємо, точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на березень 2022 року. Джошуа вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.

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