"Знають, де їхнє місце": український чемпіон Паралімпіади-2024 відмовився фотографуватися з росіянами

Український легкоатлет Ігор Цвєтов відмовився від спільного фото з двома "нейтральними" російськими спортсменами на п'єдесталі пошани Паралімпійських ігор-2024 в Парижі.

У понеділок, 2 вересня, Цвєтов здобув "золото" у бігу на 100 метрів (клас Т35). У фіналі він випередив трьох "нейтральних" параатлетів з російськими паспортами, двоє з яких, Артем Калашян і Дмитро Сафронов, стали срібним і бронзовим призерами.

На честь перемоги нашого спортсмена на нагородженні пролунав гімн України, а догори підіймався синьо-жовтий прапор.

Після церемонії нагородження Цвєтов відмовився фотографуватися із суперниками з держави-агресорки, яка продовжує вести загарбницьку війну проти України.

Українець Ігор Цвєтов відмовився робити спільне фото з "нейтральними" росіянами на церемонії нагородження Паралімпіади-2024 / Скриншот з трансляції Суспільне Спорт

Після фінішу український чемпіон прокоментував свою перемогу та однозначно висловився щодо російських параатлетів на Іграх у Парижі.

"Цей забіг був принциповим, адже позиція України незмінна – тільки перемога, тільки вперед. Дякую всім вболівальникам і бажаю всім успіху. А військовим нашим – терпіння та перемоги.

Нехай вони будуть собі, вони знають, де їхнє місце. Ми довели, де вони повинні перебувати. Ми сильні, непереможні і будемо працювати тільки заради перемоги", – розповів Цвєтов у коментарі Суспільне Спорт.

Для Цвєтова це вже третє олімпійське "золото" в кар'єрі. Він також тріумфував у Ріо-2016 в бігу на 100 та 200 метрів.

Загалом Ігор тепер має у своєму активі п'ять медалей на Паралімпіадах. Окрім золотих нагород, українець також здобув два "срібла" в Токіо-2020.

Варто зазначити, що на Паралімпіаді-2020, яка відбулася 2021 року в Токіо, українець також відмовився від спільного фото з росіянами. Цвєтов пояснив, що зробив це з поваги до нашої держави.

Після п'ятого змагального дня Паралімпіади-2024 збірна України посідає десяте місце в медальному заліку, маючи у своєму активі 35 нагород – 5 золотих, 12 срібних і 18 бронзових. За кількістю виграних медалей наша команда йде на п'ятій позиції.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

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