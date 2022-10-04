Знепритомнів на дистанції: учасник Лондонського марафону помер у лікарні

Трагічно завершилася участь у Лондонському марафоні для 36-річного англійця. Чоловікові стало зле під час забігу, лікарі не змогли врятувати йому життя.

36-річний англієць, чиє ім'я не називається, помер під час участі в традиційному Лондонському марафоні.

Трагічну звістку повідомили організатори змагань на офіційному сайті.

42-й в історії Лондонський марафон відбувся 2 жовтня. У забігу на дистанції 26,2 милі (42,16 км) взяли участь 40 тисяч людей.

Після подолання 23 миль одному з учасників марафону стало зле. 36-річному постраждалому негайно надали медичну допомогу, після чого за три хвилини на місце прибув автомобіль швидкої допомоги та забрав чоловіка до лікарні, де він згодом помер.

Причину смерті встановлять пізніше після проведення медичної експертизи. Інших деталей трагічного інциденту, зокрема ім'я померлого, організатори не розкривають через побажання його близьких.

Раніше повідомлялося, що легендарний кенійський бігун Еліуд Кіпчоге вчетверте виграв Берлінський марафон і встановив новий світовий рекорд.

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