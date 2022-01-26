Знепритомнів на кілька секунд: зірка АПЛ зіштовхнувся з голкіпером суперника на Кубку Африки (відео)

Знепритомнів на кілька секунд: зірка АПЛ зіштовхнувся з голкіпером суперника на Кубку Африки (відео)

Мане потрапив до лікарні після матчу проти Кабо-Верде.

У вівторок, 25 січня, у рамках 1/8 фіналу Кубка африканських націй збірна Сенегалу обіграла національну команду Кабо-Верде з рахунком 2:0.

Участь у цій зустрічі взяв сенегальський зірковий форвард "Ліверпуля" Садіо Мане. На 54-й хвилині Мане та голкіпер команди суперника небезпечно зіткнулися головами – нападник небезпечно приземлився на шию і навіть на кілька секунд знепритомнів. Воротар же отримав червону картку.

Втім, дограти зустріч він не зміг – на 70-й хвилині Мане покинув поле.

29-річного нападника госпіталізували, але він запевнив шанувальників, що з ним усе гаразд.

All smiles from Sadio Mané as he recovers from the head injury he suffered in ’s RO16 win ⁣⁣



Classy from goalkeeper Vozinha who went to check up on Mané after the game ended pic.twitter.com/bTH65VJwnV — 433 (@433) January 25, 2022

"Сенегал проти Кабо-Верде – на полі та в лікарні. Зі мною все добре, дякую всім за підтримку", - написав Мане в Stories в Instagram на фотографії з голкіпером Жозімаром Возіньєю.

У 1/4 фіналу Сенегал зіграє із переможцем пари Малі – Екваторіальна Гвінея.

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