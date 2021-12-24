Знепритомнів на тренуванні: юний хорватський футболіст помер після серцевого нападу

Гравцю було лише 23 роки.

Трагічний інцидент трапився з молодим хорватським футболістом клубу "Нехай" - Маріном Качичем.

Як повідомляє Westtnewss, 23-річний гравець знепритомнів під час тренування. Лікарі ввели його до штучної коми та протягом декількох днів боролися за його життя. Утім, будь-які їхні спроби врятувати Качича завершилися безуспішно - він помер.

У лікарні у хорвата діагностували серцеву недостатність, що й спричинило смерть. Клуб вже попрощався з юним гравцем у соцмережах, додавши до фото зворушливий вірш.

Зазначимо, що Качич виступав на позиції центрального захисника, а його клуб "Нехай" виступає в третьому за силою дивізіоні Чемпіонату Хорватії. Марін за свою кар'єру також встиг пограти в Італії.

Раніше розповідалося про те, що в Індонезії юний воротар помер після зіткнення з суперником.