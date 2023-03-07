Знепритомнів під час матчу: 21-річний футболіст помер дорогою до лікарні

Івуарійський захисник футбольного клубу "Расінг Абіджан" Мустафа Сілла трагічно помер у віці 21 року.

Про це повідомила пресслужба клубу з чемпіонату Кот-д'Івуару.

Мустафа знепритомнів під час матчу місцевої ліги проти "Сола". Гравці обох команд одразу взялися надавати постраждалому екстрену медичну допомогу.

На жаль, врятувати молодого футболіста не вдалося. Президент клубу Логоссіна Сіссе розповів, що Сілла помер дорогою до лікарні.

Сілла виступав за "Расінг Абіджан" від вересня минулого року. У таблиці Ліги 1 Кот-д'Івуару команда померлого гравця наразі посідає сьоме місце.

Раніше повідомлялося, що в Бельгії під час матчу помер 25-річний воротар, який перед цим відбив пенальті.

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