Знепритомнів під час матчу: знаменитий учасник ЧС-2018 з футболу помер внаслідок серцевого нападу

Колишній нападник збірної Панами з футболу Луїс Карлос Техада раптово помер від серцевого нападу.

Трагічну звістку повідомляє іспанське видання Marca.

41-річний гравець на прізвисько "Матадор" знепритомнів під час матчу аматорських команд у Панамі. Зазначається, що перед поєдинком Техада відчув біль у грудях.

Його негайно доправили до лікарні для надання медичної допомоги, проте вже за кілька хвилин лікарі констатували смерть футболіста.

Техада був найкращим бомбардиром в історії своєї збірної. За національну команду Панами форвард провів 108 поєдинків, у яких відзначився 43 голами. Він був учасником чемпіонату світу-2018 та Копа Америка-2016.

Шлях Техади у професійному футболі розпочався 2001 року з клубу "Тауро", а останньою його командою стала "Потрос дель Есте". За понад 20 років нападник встиг пограти у чемпіонатах Панами, США, Перу, Колумбії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Мексики.

Раніше повідомлялося, що на початку 2024 року помер чемпіон світу з футболу та дворазовий володар "Золотого м'яча" німець Франц Бекенбауер.

Також у жовтні 2023-го помер чемпіон світу у складі збірної Англії та володар "Золотого м'яча" Боббі Чарльтон.

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