Знепритомнів ще до падіння: на турнірі MMA в Японії бійця відправили в моторошний нокаут (відео)

Суддя миттєво зупинив бій.

На турнірі MMA японського промоушена Pancrase стався дуже небезпечний інцидент.

У поєдинку двох японців один із бійців потужним ударом відправив суперника на октагон обличчям вниз. Причому той знепритомнів ще до падіння.

Суддя кинувся приводити до тями переможеного, проте той не реагував.

До вашої уваги відео з цим епізодом.

pic.twitter.com/2Qb2007q5w — El amigo de lo ajeno (@AjenoAmigo) January 2, 2022

Наразі невідомо, як почувається боєць, якого відправили в нокаут. Ймовірно, йому може доведеться на довгий час забути про цей вид спорту.

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