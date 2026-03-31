Зневажила наш прапор: Україна вимагає позбавити російську гімнастку нейтрального статусу

Церемонія нагородження на Кубку світу з художньої гімнастики / скриншот трансляції Eurovision Sport

Українська федерація гімнастики (УФГ) вимагає позбавити нейтрального статусу росіянку Софію Ільтерякову, яка під час виконання гімну України на церемонії нагородження Кубка світу не повернулася обличчям до прапорів.

"Золото" у вправах з обручем на першому етапі Кубка світу з художньої гімнастики у болгарській Софії здобула українка Таїсія Онофрійчук.

Ільтерякова стала срібною призеркою. Під час нагородження, коли лунав гімн України на честь перемоги Онофрійчук, росіянка стала спиною до прапорів.

Згідно з правилами проведення церемоній нагородження у гімнастиці, усі учасниці повинні повернутися обличчям до прапорів.

Українська федерація гімнастики вже вимагає позбавити Ільтерякову нейтрального статусу за цей вчинок.

"Офіційна позиція Української федерації гімнастики (УФГ) щодо демонстративної неповаги до державних символів України з боку нейтральної атлетки на міжнародному турнірі.

Українська федерація гімнастики висловлює рішучий протест через неприпустиму поведінку російської гімнастки, яка виступала під нейтральним статусом. Під час офіційної церемонії нагородження на Кубку світу в Софії (Болгарія) нейтральна атлетка Ільтерякова навмисно відвернулася від прапора України, чим відкрито продемонструвала неповагу до державного символу нашої країни та фундаментальних принципів Олімпійської хартії.

Порушення етики та Fair Play. Цей жест є прямим порушенням правил поведінки на офіційних церемоніях та принципу "спорту поза політикою", яким часто прикривається повернення російських атлетів.

Порушення протоколу. Церемонія нагородження — це офіційна частина змагань, яка потребує дотримання етикету. Демонстративна відмова стояти обличчям до прапорів призерів — це неповага до суперників та організаторів.

Дискредитація нейтрального статусу. Цей інцидент підтверджує, що статус нейтрального атлета використовується як прикриття для трансляції політичних поглядів.

Політична складова. Ми розцінюємо цей вчинок не як особистий жест, а як вияв загальної державної ідеології країни-агресорки.

Відсутність нейтральності. Справжній нейтральний атлет повинен утримуватися будь-яких політичних маніфестацій. Розворот спиною до українського прапора в умовах війни, що триває, — це акт політичної ворожості.

Психологічний тиск. Подібна поведінка є формою пасивної агресії проти українських спортсменів, які змушені змагатися за умов постійного стресу, спричиненого обстрілами їхніх міст.

Вимоги УФГ до FIG (Міжнародної федерації гімнастики) та МОК. Українська федерація гімнастики негайно підготує офіційну скаргу до Комісії з етики та вимагатиме:

1.⁠ ⁠Анулювати результат цієї атлетки на поточному турнірі за неспортивну поведінку.

2.⁠ ⁠Позбавити атлетку статусу "нейтральної спортсменки" постійно, оскільки її дії прямо суперечать критеріям допущення.

3.⁠ ⁠Посилити перевірку на "нейтральність", включивши до неї не лише відсутність прямих зв'язків із силовими структурами, а й зобов'язання дотримуватись повної поваги до державних символів усіх країн-учасниць.

Спорт — це майданчик для чесної боротьби, а не для демонстрації імперських амбіцій та зневаги до суверенітету інших країн. Україна вимагатиме справедливості та жорсткої реакції міжнародної спільноти", — повідомила федерація на своєму офіційному сайті.

