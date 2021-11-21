Зникла тенісистка Пен Шуай з'явилася на публіці вперше після звинувачення експрем'єра КНР у зґвалтуванні

Пен Шуай нібито приєдналася до "церемонії відкриття фіналу тенісного матчу серед підлітків".

Зникла китайська тенісистка Пен Шуай вперше за кілька тижнів з'явилася на публіці, про що повідомили провладні ЗМІ КНР.

Про це пише ВВС.

Зазначаєтся, що китайська державна медіаорганізація Global Times в неділю, 21 листопада, опублікувала відеоролик, в якому вказала, що Пен Шуай приєдналася до "церемонії відкриття фіналу тенісного матчу серед підлітків".

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На кадрах видно, як колишня перша ракетка світу в парному розряді стоїть поряд з іншими високопосадовцями, посміхається і вітається, коли оголошують її ім'я.

Це вже третій відеозапис за останній час, який публікується у цьому обліковому записі. Раніше журналісти показали, як Пен нібито вечеряє зі своїм тренером і друзями в ресторані.

Однак міжнародна спільнота заявила про очевидне редагування та постановочний характер відеоролика, вимагаючи від китайського уряду доказів того, що Пен Шуай справді не обмежена у своїх правах.

У суботу, 20 листопада, очільник WTA Стів Саймон сказав, що з перших двох опублікованих кліпів неясно, "чи вільна вона і чи може вона увахлювати рішення і діяти самостійно, без примусу чи зовнішнього втручання", назвавши відео "недостатнім" доказом її безпеки.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021

35-річна Шуай на початку листопада звинуватила у сексуальному насильстві колишнього віце-прем'єра Китаю 75-річного Чжана Гаолі. Тенісистка виступила із заявою на своїй офіційній сторінці у китайській соцмережі Weibo, в якій розповіла неприємні подробиці свого особистого життя.

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Шуай коротко згадала, як у 2011 році вступила у сексуальні стосунки з політиком, коли той ще працював у Тяньцзіні. Але невдовзі вони припинили спілкування, оскільки Гаолі отримав підвищення та переїхав до Пекіна. Через сім років, коли він завершив політичну кар'єру, він знову зв'язався з тенісисткою. Пен Шуай заявила, що Гаолі змусив її до статевого акту.

Відтоді два тижні Шуай не виходила на зв'язок та не відповідала на дзвінки.

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