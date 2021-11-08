Зніс би йому голову: непереможний американець пригрозив Ломаченку

Досить смілива заява.

Неперможний боксер Шакур Стівенсон різко висловився щодо ймовірного поєдинку проти українця Василя Ломаченка.

Про це 24-річний американець розповів на своїй сторінці в Twitter.

"Я б зніс Ломаченку голову, але ми зважаємо на Вальдеса (чемпіон WBC у другій напівлегкій вазі, прим.). Лома у легкій вазі. Ми побачимо його, коли піднімемося туди, якщо він не повернеться до другої напівлегкої ваги", - сказав Стівенсон.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок українець проведе 11 грудня проти колишного чемпіона світу - Річарді Коммі. Поєдинок між Ломаченком та Коммі на прізвисько "Термінатор" відбудеться на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.

Цікаво, що обидва боксери раніше програли Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотири чемпіонські титули в легкій ваговій категорії.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;

японця Масайоші Накатані; Після перемоги Ломаченка над Накатані батько і тренер Лопеса заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що не дасть українському боксеру реванш ;

вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що ; На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

Додамо, що Стівенсон наразі є чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі. Цей титул він зумів здобути, перемігши в жовтні співвітчизника - Джамела Херрінга.

Наразі в активі американця 17 перемог (9 - нокаутами) в 17 боях.

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