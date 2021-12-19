Знищення в першому раунді: "Чорний звір" встановив абсолютний рекорд UFC за нокаутами (відео)

Знищення в першому раунді: "Чорний звір" встановив абсолютний рекорд UFC за нокаутами (відео)

Деррік Льюїс переписав історію престижного промоушена.

Американський боєць змішаних єдиноборств Деррік Льюїс переміг свого співвітчизника Кріса Докоса в головному поєдинку шоу UFC Fight Night 199, що відбулося в Лас-Вегасі (США).

Поєдинок надважковаговиків завершився вже в стартовому раунді. 36-річний уродженець Нового Орлеана на прізвисько "Чорний звір" стрімко накинувся на свого 32-річного суперника та декілька разів потужно влучив йому в голову.

Докос позадкував і впав на канвас. Від безжального добивання Кріса врятував рефері, який втрутився і зупинив бій.

Derrick Lewis (+120) knocks-out Chris Daukaus in the UFC Fight Night Main Event #UFCVegas45 pic.twitter.com/2nNNsRD3w8 — SportsBettingDime (@SBD) December 19, 2021

Для Льюїса ця перемога стала 26-ю в змішаних єдиноборствах за восьми поразок. Деррік побив рекорд за кількістю виграшів нокаутом в історії UFC - 13. Він перевершив досягнення бразильця Вітора Белфорта, на рахунку якого 12 перемог нокаутом.

twitter.com/MMAFighting

Льюїс також піднявся на друге місце за кількістю перемог в історії UFC серед надважковаговиків - 17. Більше лише в білоруса Андрія Орловського (21 перемога).

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