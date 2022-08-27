Знищив суперника 9 голами: "Ліверпуль" здобув першу перемогу в сезоні АПЛ

У суботу, 27 серпня, в рамках 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Ліверпуль" приймав "Борнмут".

"Ліверпуль" у домашньому матчі АПЛ знищив "Борнмут" - 9:0 .

Рогромний рахунок "мерсисайдці" мали вже наприкінці першого тайму - відзначилися Луїс Діас, Гарві Елліотт, Трент Александер-Арнольд, Роберто Фірміно та Вірджил ван Дейк.

У другій половині зустрічі команда Клоппа ще чотири рази розстріляла ворота суперника. Дублями відзначилися Діас та Фірміно, ще один гол забив Фабіо Карвалью, а також Кріс Мефам відзначився автоголом.

Зазначимо, що окрім двох голів Фірміно також відзначився трьома асистами.

Це перша перемога "Ліверпуля" в АПЛ. Раніше "мерсисайдці" поступилися "Манчестер Юнайтед" (2:1), зіграли внічию з "Крістал Пелас" (1:1) та "Фулгемом" (2:2)

Після чотирьох турів "Ліверпуль" перебуває на 8 місці з 5 балами, а "Борнмут" посідає 16 рядок (3 очки);

У наступному турі "мерсисайдці" зустрінуться з "Ньюкаслом", а "Борнмут" визначить сильнішого з "Вулвергемптоном".

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