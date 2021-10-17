Знищив нокаутом: непереможний український боксер яскраво повернувся після тривалої паузи (відео)

Тарас Шелестюк тріумфував у своєму 19-му бою на професійному рингу.

Український боксер Тарас Шелестюк успішно повернувся на ринг після майже дворічної перерви. 35-річний спортсмен родом з Макіївки під час вечора боксу в мексиканському Канкуні нокаутом переміг 40-річного Ернесто Еспану.

Тарас повинен був битися з перспективним 22-річним мексиканцем Рікардо Саласом, однак буквально перед самим поєдинком українцю з невідомих причин замінили суперника.

Проте це не зруйнувало плани Тараса на бій. Шелестюк протягом усього поєдинку домінував у ринзі, а в 10-му раунді після чергового бомбардування ударами від українця рефері зупинив бій. Таким чином, Шелестюк здобув перемогу технічним нокаутом.

Зазначимо, що для Тараса це був перший поєдинок від січня 2020 року, коли він переміг аргентинця Луїса Верона.

В активі Шелестюка 19 перемог (11 - нокаутом) у 19 боях. Він залишається непереможним у професіоналах.

На аматорському рівні Тарас є бронзовим призером Олімпіади-2012 та чемпіоном світу 2011 року у вазі до 69 кг.

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