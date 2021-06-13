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Знищив за п'ять хвилин: український "Халк" здобув ефектну перемогу нокаутом у другому раунді (відео)

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Знищив за п'ять хвилин: український "Халк" здобув ефектну перемогу нокаутом у другому раунді (відео)

instagram.com/igor_shevadzutskiy

Суперважковаговик продовжує залишатися непереможеним.

Український боксер Ігор Шевадзуцький здобув ефектну перемогу над грузином Паатом Адуашвілі під час вечора боксу, який відбувся напередодні в Києві.

31-річний уродженець Кривого Рогу на прізвисько "Халк" достроково завершив бій у другому раунді. Шевадзуцький потряс суперника потужним ударом правою в підборіддя, після чого той впав на настил рингу.

Суддя почав відраховувати нокдаун, але в підсумку ухвалив рішення зупинити бій, бачачи, що грузин так і не зміг оговтатися від пропущеного удару.

  • Для Шевадзуцького це був восьмий бій на професійному ринзі. Всі поєдинки Ігор виграв нокаутом.
  • Адуашвілі зазнав 31-ї поразки в кар'єрі. Також на його рахунку 10 перемог і 3 нічиї.

Раніше ТСН Проспорт писав, що український боксер-нокаутер у першому раунді брутально вирубив поляка, який на 20 років старший за нього.