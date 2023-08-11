"Знищте нацистів": фанати "Аріса" вивісили ганебний банер на адресу "Азова" на матчі з "Динамо"

Фанати грецького "Аріса" оскандалилися під час першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти київського "Динамо".

На трибунах стадіону "Клеантіс Вікелідіс" в Салоніках вони вивісили образливий банер на адресу захисників "Азовсталі".

На ньому був принизливий заклик в дусі російської пропаганди "Smash Azov nazis" ("Знищте нацистів Азова").

Ганебний банер на матчі "Аріс" – "Динамо" / Скриншот із трансляції

Через деякий час ганебний банер прибрали з трибун. Невідомо, це була вказівка організаторів матчу чи грецькі фанати злякалися можливого покарання від УЄФА.

Зазначимо, що "Динамо" поступилося "Арісу" з рахунком 1:0 . Матч-відповідь між командами заплановано на 17 серпня в румунському Бухаресті.

Переможець цього протистояння в раунді плейоф відбору Ліги конференцій позмагається за вихід до групового етапу з тріумфатором пари "Бешикташ" (Туреччина) – "Нефтчі" (Азербайджан). У першому поєдинку стамбульський клуб на виїзді виграв з рахунком 1:3.

Той, хто програє в дуелі "Аріс" – "Динамо", завершить виступи в єврокубках.

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