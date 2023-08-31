Знову догравали удев'ятьох: "Дніпро-1" в екстратаймах програв боротьбу за Лігу конференцій

Срібний призер чемпіонату України слідом за "Динамо" залишився без єврокубкової осені.

"Дніпро-1" зазнав поразки від словацького клубу "Спартак" Трнава в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Напружена зустріч завершилася з рахунком 1:2 за підсумками екстратаймів.

Через повномасштабну війну, яку російські окупанти ведуть проти України, номінально домашній для дніпрян поєдинок відбувся у словацькому місті Кошице.

У першому поєдинку зі "Спартаком" дніпровський клуб у меншості врятувався від поразки (1:1). Після двох вилучень українській команді довелося завершувати зустріч удев'ятьох.

Матч-відповідь розпочався для віцечемпіона України невдало. Уже на третій хвилині дніпряни пропустили – Ерік Даніель завершив контратаку словацької команди ударом повз голкіпера.

На старті другого тайму "Дніпро-1" зрівняв рахунок. На 61-й хвилині аргентинський захисник трнавського клубу Ніколас Горосіто головою завдав удару під поперечину власних воріт після подачі з лівого флангу від Сергія Горбунова.

Основний час матчу завершився внічию, тому гра перейшла до екстратаймів. На 99-й хвилині дніпряни залишилися в меншості – пряму червону картку за небезпечний підкат отримав Руслан Бабенко.

На старті другого овертайму клуб із Трнави вирвався вперед – Мартін Буката першим зреагував на відскок у штрафному майданчику "Дніпра-1" та відправив м'яч у ворота.