Знову футболіст: дочка Марадони виходить заміж за скандального італійця

Колишня дружина Агуеро погодилася на пропозицію Пабло Освальдо.

Колишній форвард збірної Італії Пабло Освальдо зробив пропозицію 32-річній доньці Дієго Марадони в одному з ресторанів Буенос-Айреса.

Про це повідомляє Clarin.

Джанніна, яка перебуває у стосунках із футболістом близько року, відповіла згодою.

З 2008-го по 2012 рік Джанніна була дружиною Серхіо Агуеро, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри, і народила сина Бенджаміна.

У Освальдо від попередніх стосунків є одразу 4 дітей.

За свою кар'єру 35-річний Пабло Даніель пограв за півтора десятки клубів (найвідомішими з яких є "Бока Хуніорс", "Рома", "Порту", "Ювентус" та "Інтер") та запам'ятався низкою скандальних вчинків таких, як побиття одноклубника Еріка Ламелу в роздягальні. Крім того, футболіст завадив виконати пенальті Франческо Тотті. Вирвавши м'яч із рук "Імператора Риму", Освальдо не забив.

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