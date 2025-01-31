Знову гратиме за рідний клуб: Неймар офіційно повернувся на батьківщину

Зірковий бразильський форвард Неймар став гравцем "Сантоса".

Про це бразильський клуб повідомив на офіційних сторінках у соціальних мережах.

За інформацією порталу Transfermarkt, контракт Неймара із "Сантосом" розраховано до літа 2025 року.

32-річний бразилець приєднався до команди на правах вільного агента. Наприкінці січня цього року він достроково залишив саудівський "Аль-Хіляль".

Зазначимо, що "Сантос" є рідним клубом для Неймара. Саме тут він розпочинав свою професійну кар'єру, після чого 2013 року перейшов до "Барселони".

Додамо, що Неймар є найдорожчим гравцем в історії футболу. 2017 року він перейшов з "Барселони" до ПСЖ за рекордні 222 мільйони євро.

Потім влітку 2023 року Неймар став гравцем "Аль-Хіляля" Саудівський клуб заплатив ПСЖ за його трансфер 90 мільйонів євро без урахування бонусів.

За весь час Неймар провів лише 7 матчів (493 хвилини) у футболці "Аль-Хіляля", забив один гол і віддав три асисти.

Цього сезону бразилець провів лише 2 поєдинки, в яких результативними діями не відзначався. У жовтні 2024 року він повернувся на поле після важкої травми, через яку пропустив понад рік. Але вже на початку листопада дістав ще одне пошкодження.

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