Знову коронавірус: "Реал" зазнав відчутної втрати перед фіналом Суперкубка Іспанії

Знову коронавірус: "Реал" зазнав відчутної втрати перед фіналом Суперкубка Іспанії

"Вершковим" доведеться обходитися в матчі за трофей без основного оборонця.

Захисник мадридського "Реала" Дані Карвахаль здав позитивний тест на COVID-19 і пропустить фінальний поєдинок Суперкубка Іспанії проти "Атлетика" з Більбао.

Про це повідомляє офіційний сайт "Королівського клубу".

Коронавірус у 30-річного іспанського оборонця виявили після півфіналу Суперкубка Іспанії з "Барселоною", в якому він допоміг своїй команді вибити каталонців з турніру.

Тепер фулбек мадридців змушений вирушити на самоізоляцію та не зможе взяти участь у фінальній зустрічі з "Атлетиком".

У поточному сезоні Карвахаль провів 17 матчів у футболці "вершкових", відзначившись одним голом та одним асистом.

Фінальний матч Суперкубка Іспанії між "Атлетиком" і "Реалом" відбудеться у неділю, 16 січня, в Саудівській Аравії. Початок гри - о 20:30 за київським часом.

У півфіналах Суперкубка Іспанії підопічні Карло Анчелотті в овертаймі обіграв "Барселону" (3:2), а "баски" обіграли мадридський "Атлетіко" (2:1).

Найбільше разів вигравала трофей "Барселона" - 13. Далі йде мадридський "Реал" - 11 перемог в Суперкубку Іспанії.

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