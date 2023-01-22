Знову обізвали нацистом: Зозуля став жертвою образ іспанських фанатів – матч було призупинено

Скандальний інцидент стався під час матчу 20-го туру третього дивізіону чемпіонату Іспанії між командами "Депортіво" та "Райо Махадаонда".

У другому таймі з одного із секторів вболівальники господарів почали ображати українського форварда гостей Романа Зозулю. Вони скандували на його адресу "Зозуля – ти нацист".

Через це арбітр призупинив гру на 60-й хвилині. Пауза тривала приблизно півтори хвилини. Глядачів закликали припинити таку поведінку. В іншому випадку матч було б завершено достроково.

Зауважимо, що на той момент Зозуля навіть не був на полі – українець розпочав поєдинок на лаві запасних. Роман вступив у гру на 68-й хвилині, проте результативними діями не відзначився. Команда українця зазнала мінімальної поразки з рахунком 1:0.

Додамо, що 21 січня до "Депортіво" перейшов український захисник Орест Лебеденко.

Зозуля далеко не вперше зіштовхнувся із цькуванням з боку фанатів в Іспанії. У лютому 2017 року, коли Роман на правах оренди грав за "Райо Вальєкано", фанати клубу обізвали його "нацистом" та приписували зв’язки з ультраправими організаціями в Україні. Тоді футболіст був змушений повернутися до "Бетіса", якому він належав.

та приписували зв’язки з ультраправими організаціями в Україні. Тоді футболіст був змушений повернутися до "Бетіса", якому він належав. А в грудні 2019-го матч між "Райо Вальєкано" та тодішньою командою Зозулі "Альбасете" був призупинений. Ультрас "Райо Вальєкано" з трибун обзивали українця нацистом. Через це команда Романа відмовилася виходити на другий тайм.

Нагадаємо, в грудні минулого року Зозуля став гравцем іспанського клубу "Райо Махадаонда". 33-річний українець підписав із клубом третього дивізіону контракт до кінця сезону-2022/23. До цього Роман грав у Сегунді (друга ліга Іспанії – прим.) за "Фуенлабраду". Від 2014 року він активно допомагає ЗСУ у війні з російськими окупантами.

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