Зірковому форварду "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду підкорилося чергове видатне досягнення.

38-річний нападник став найкращим бомбардиром в історії національних чемпіонатів, повідомляє Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS).

В останньому матчі чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Шабаба" португалець оформив дубль. Ці голи стали для нього 516-м та 517-м у національних лігах.

Таким чином, Роналду за голами в національних чемпіонатах випередив легендарних Йозефа Біцана і Ференца Пушкаша, які тривалий час утримували рекорд, маючи по 515 м'ячів у своєму активі.

Найближчим переслідувачем Кріштіану серед тих, хто ще не завершив кар'єру, є форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі. На рахунку аргентинця 496 голів і четверта сходинка в історичному рейтингу найкращих бомбардирів національних першостей.

Найкращі бомбардири в історії національних чемпіонатів: топ-5

1. Кріштіану Роналду – 517 голів (2002 – дотепер)

2. Йозеф Біцан – 515 голів (1931-1955)

2. Ференц Пушкаш – 515 голів (1943-1966)

4. Ліонель Мессі – 496 голів (2004 – дотепер)

5. Імре Шлоссер – 417 голів (1906-1927)

Додамо, що Роналду забив свої 517 голів у 5 різних лігах. Він відзначався у Португалії ("Спортинг" – 3), Англії ("Манчестер Юнайтед" – 103), Іспанії ("Реал" Мадрид – 311), Італії ("Ювентус" – 81) та Саудівській Аравії ("Аль-Наср" – 19).

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