Знову переписав історію: Роналду побив світовий рекорд за голами в національних чемпіонатах

Португалець обійшов легендарних Йозефа Біцана і Ференца Пушкаша.
Зірковому форварду "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду підкорилося чергове видатне досягнення.
38-річний нападник став найкращим бомбардиром в історії національних чемпіонатів, повідомляє Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS).
В останньому матчі чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Шабаба" португалець оформив дубль. Ці голи стали для нього 516-м та 517-м у національних лігах.
Таким чином, Роналду за голами в національних чемпіонатах випередив легендарних Йозефа Біцана і Ференца Пушкаша, які тривалий час утримували рекорд, маючи по 515 м'ячів у своєму активі.
Найближчим переслідувачем Кріштіану серед тих, хто ще не завершив кар'єру, є форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі. На рахунку аргентинця 496 голів і четверта сходинка в історичному рейтингу найкращих бомбардирів національних першостей.
Найкращі бомбардири в історії національних чемпіонатів: топ-5
1. Кріштіану Роналду – 517 голів (2002 – дотепер)
2. Йозеф Біцан – 515 голів (1931-1955)
2. Ференц Пушкаш – 515 голів (1943-1966)
4. Ліонель Мессі – 496 голів (2004 – дотепер)
5. Імре Шлоссер – 417 голів (1906-1927)
Додамо, що Роналду забив свої 517 голів у 5 різних лігах. Він відзначався у Португалії ("Спортинг" – 3), Англії ("Манчестер Юнайтед" – 103), Іспанії ("Реал" Мадрид – 311), Італії ("Ювентус" – 81) та Саудівській Аравії ("Аль-Наср" – 19).
Читайте також:
Возз'єднався з Моурінью: зірковий форвард "Челсі" Лукаку офіційно знайшов новий клуб
"Динамо" та "Шахтар" отримали суперників: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України
"Інтер" Маямі з Мессі вперше не зумів перемогти – аргентинець перервав свою результативну серію