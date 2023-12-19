Знову позмагається за титул: промоутер назвав дату наступного бою Ломаченка та ім'я суперника

Стало відомо, коли український боксер Василь Ломаченко збирається повернутися в ринг.

Як повідомив відомий промоутер Боб Арум, свій наступний бій уродженець Білгород-Дністровського проведе у квітні 2024 року з австралійцем Джорджем Камбососом.

Поєдинок між ексчемпіонами світу в легкому дивізіоні планують організувати на батьківщині Джорджа в Австралії. На кону стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі.

"Бій Василя Ломаченка з Джорджем Камбососом за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі відбудеться у квітні в Австралії", – наводить заяву промоутера журналіст Майкл Бенсон на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, Ломаченко востаннє виходив у ринг у ніч проти 21 травня 2023 року. Василь одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Наприкінці листопада Гейні вирішив змінити вагову категорію та звільнив усі головні чемпіонські пояси в легкій вазі – WBC, WBA, IBF та WBO. Відтак Ломаченко та Камбосос отримали шанс позмагатися за вакантний пояс IBF, оскільки є двома головними претендентами за версією організації.

У своєму останньому бою Камбосос у липні 2023 року переміг британця Максі Г'юза, здобувши другорядний титул IBO в легкій вазі. Перед цим австралієць зазнав двох поспіль поразок від Гейні, втративши звання абсолютного чемпіона світу, яке він виборов у листопаді 2021 року перемогою над американцем Теофімо Лопесом.

Загалом на рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі. У послужному списку 30-річного Камбососа 21 перемога (10 – нокаутом) і 2 поразки.

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