Знову розгром: збірна України U-18 виграла другий поспіль матч на чемпіонаті світу з хокею

Знову розгром: збірна України U-18 виграла другий поспіль матч на чемпіонаті світу з хокею

Юнацька збірна України з хокею (U-18) здобула другу перемогу поспіль на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1В, який відбувається в Італії.

"Синьо-жовті" блискуче розпочали турнір, знищивши у своєму стартовому поєдинку команду Польщі з рахунком 6:1. А в другому протистоянні наша команда зустрілася з господарями змагань - італійцями.

Матч завершився розгромною перемогою українських хокеїстів з рахунком 6:3 .

Початок зустрічі був невдалим для українців - господарі двічі вразили ворота нашої команди. Однак ще до завершення першого періоду "синьо-жовті" відіграли одну пропущену шайбу.

На початку другого періоду італійці знову збільшили свою перевагу до двох шайб. І все ж другий період став переломним у цій зустрічі - українці відповили своїми 4 шайбами, що поставило команду Італії в скрутне становище.

У заключному періоді Україна закинула ще одну шайбу та поставила крапку в цьому поєдинку.

Чемпіонат світу U-18. Дивізіон 1В

Італія U-18 - Україна U18 - 3:6 (2:1; 1:4; 0:1)

Шайби: 1:0 Лучіано Зандеджакомо (Матіас Каслунгер), 05:35; 2:0 Томмі Перделлер, 08:33; 2:1 Микита Сидоренко (Ілля Дубський - менш.), 14:07; 3:1 Альбіс Олмо, 20:45; 3:2 Дем'ян Тиченко, 21:56; 3:3 Антон Яцишин (Сергій Стецюра), 22:35; 3:4 Сергій Стецюра, 25:31; 3:5 Микита Сидоренко (буліт), 31:43; 3:6 Михайло Ковальчук (Дем'ян Тиченко), 43:57.

Турнірна таблиця

Україна U-18 - 6 очок (2 перемоги) Угорщина U-18 - 6 очок (2 перемоги) Словенія U-18 - 3 очки (1 перемога, 1 поразка) Італія U-18 - 3 очки (1 перемога, 1 поразка) Австрія U-18 - 0 очок (2 поразки) Польща U-18 - 0 очок (2 поразки)

Для того, щоб повернутися до Дивізіону 1А, українській збірній потрібно посісти перше місце в групі. Команда, яка завершує виступ на останній позиції, переходить до нижчого класу - ІІА.

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