Знову травма: тренер "Жирони" озвучив терміни відновлення Циганкова

Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес розповів, на скільки український вінгер команди Віктор Циганков вибув через травму.

За його словами, Віктор має пошкодження привідного м'яза, а на відновлення українцю знадобиться три тижні.

"Ми беремо участь у трьох турнірах і мені потрібні всі гравці. Ці десять днів дуже важливі для нас. Йдеться про те, щоб залишитися в боротьбі у трьох турнірах. Мені потрібно, щоб усі були в найкращій формі. У Циганкова травма привідного м'яза, він пропустить три тижні", – цитує Мічела видання As.

Таким чином, Віктор пропустить найближчі матчі "Жирони": проти "Логроньєса" в Кубку Іспанії, "Ліверпуля" в Лізі чемпіонів, а також "Реала", "Мальорки" та "Вальядоліда" в Примері.

Зазначимо, що Циганков лише нещодавно залікував травму, однак останній поєдинок своєї команди проти "Вільяреала" знову пропустив через пошкодження.

Цього сезоні 27-річний українець зіграв у 10 матчах (663 хвилини на полі) за каталонський клуб у всіх турнірах, відзначившись голом та асистом.

Наразі "Жирона" з 22 очками після 15 турів посідає восьме місце у Ла Лізі. У Лізі чемпіонів команда Циганкова йде на 30-й сходинці у загальній турнірній таблиці, набравши за п'ять матчів лише 3 бали.

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