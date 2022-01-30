Знову тренер: у складі олімпійської збірної України зафіксували ще один випадок COVID-19

Знову тренер: у складі олімпійської збірної України зафіксували ще один випадок COVID-19

Цього разу втрата сталася у тренерському штабі жіночої команди.

У тренерському штабі збірної України з біатлону зафіксували ще один випадок COVID-19.

Як повідомляє biathlon.com.ua, позитивний тест на коронавірус здав Ігор Ященко, помічник Уроша Велепеца у жіночій команді.

У зв'язку з цим фахівець вирушив на самоізоляцію та не зможе займатися підготовкою команди до початку Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Зазначається також, що сьогодні Ященко здасть ПЛР-тест.

Нагадаємо, що коронавірус виявили у головного тренера чоловічої команди Юрая Санітри. Він відправився на самоізоляцію.

Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі .

. Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

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