"Знову у когось бомбоне": легкоатлетки Магучіх і Геращенко сфотографувалися з росіянкою у Швейцарії

"Знову у когось бомбоне": легкоатлетки Магучіх і Геращенко сфотографувалися з росіянкою у Швейцарії

Українки зробили спільне селфі з іншими фіналістками Діамантової ліги, серед яких і представниця РФ Марія Ласіцкене.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка потрапила у скандал через обійми з Марією Ласіцкене на Олімпіаді-2020 в Токіо, знову опинилася на спільному фото з російською суперницею. Спортсменки зробили групове фото після фінального етапу Діамантової ліги в Цюріху (Швейцарія). Цього разу в кадр також потрапила ще одна українка Ірина Геращенко.

Спільні фотографії у себе в соцмережах не викладали ні Магучіх, ні Геращенко, ні Ласіцкене. Однак кадр все одно розлетівся Мережею завдяки австралійці Елінор Паттерсон, яка запостила його в Instagram.

instagram.com/eleanorpatterson

"Молодець, здоровий глузд не втрачений", "Ворог підкрався непомітно, знову у когось бомбоне", "Які гарнi дiвчата, нехай вам усiм щаcтить", - прокоментували підписники фотографію.

Знайшлися і ті, хто розкритикував українських легкоатлеток за це фото.

"Чи усвідомлюєте Ви, яку саме картину показуєте всесвітній спільноті? Ви заперечуєте війну на Сході України? Ви підтримуєте Росію? Вам абсолютно байдуже до всіх убитих російськими найманцями українських солдат? Таким чином ви підставляєте Україну. Хотілося б щоб Ви це зрозуміли", - рознесли Магучіх у коментарях.

Зазначимо, що Магучіх посіла друге місце у фіналі Діамантової ліги в Цюріху. Ярослава підкорила планку 2.03 метра, повторивши свій найкращий результат у сезоні. Геращенко взяла висоту 1.96 метра і стала четвертою. Виграла змагання Ласіцкене зі світовим рекордом сезону - 2.05 метра.

Нагадаємо:

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо Ярослава Магучіх потрапила під шквал критики через фото з Ласіцкене, які були зроблені після завершення змагань у секторі для стрибків у висоту у столиці Японії.

Ярослава Магучіх потрапила під шквал критики через фото з Ласіцкене, які були зроблені після завершення змагань у секторі для стрибків у висоту у столиці Японії. Ці кадри викликали великі дискусії в Україні, а Магучіх потрапила під критику за фото з росіянкою, яка у 2018 році була довіреною особою президента РФ Володимира Путіна на виборах глави держави.

на виборах глави держави. Магучіх також є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Водночас Ласіцкене - капітан Збройних сил РФ.

Раніше на захист Ярослави став каратист Станіслав Горуна , заявивши, що "спорт - поза політикою".

, заявивши, що "спорт - поза політикою". Борець греко-римського стилю та народний депутат Жан Беленюк, який приніс Україні єдину золоту медаль на Олімпійських іграх-2020, заступився за Магучіх і закликав не цькувати "19-річну дитину".

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